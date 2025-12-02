Anggota Dewan Minta Semua Pihak Mewaspadai Potensi Bencana

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir tahun ini.

Wakil ketua DPRD DIY Umaruddin Masdar mengatakan bahwa sejumlah daerah di Indonesia tengah dilanda banjir dan tanah longsor.

Untuk itu, masyarakat dan pemangku kepentingan lebih meningkatkan kewaspadaannya.

"Akhir tahun ini ada peningkatan cuaca ekstrem. Jadi, kami harap semua pihak baik BPBD dan semua yang terkait dengan bencana siap siaga," kata Umar pada Selasa (2/12).

Menurut dia, penting untuk mengikuti imbauan dan informasi yang dirilis oleh pihak BMKG.

"Kami berharap tidak ada bencana, tetapi ketika ada bencana kami mengharapkan semua sudah siap menghadapinya dan siap menanganinya," kata Umar.

Dia menekankan bahwa kesiapsigaan menjadi kunci untuk meminimalisir dampak kerusakan dan korban jiwa akibat bencana.

Kemudian, pihaknya memastikan ketersediaan dana darurat untuk penanganan bencana. (mcr25/jpnn)