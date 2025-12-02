JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Anggota Dewan Minta Semua Pihak Mewaspadai Potensi Bencana

Anggota Dewan Minta Semua Pihak Mewaspadai Potensi Bencana

Selasa, 02 Desember 2025 – 20:15 WIB
Anggota Dewan Minta Semua Pihak Mewaspadai Potensi Bencana - JPNN.com Jogja
Wakil Ketua DPRD DIY Umaruddin Masdar mengimbau masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem. Foto: dok DPRD DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir tahun ini.

Wakil ketua DPRD DIY Umaruddin Masdar mengatakan bahwa sejumlah daerah di Indonesia tengah dilanda banjir dan tanah longsor. 

Untuk itu, masyarakat dan pemangku kepentingan lebih meningkatkan kewaspadaannya.

Baca Juga:

"Akhir tahun ini ada peningkatan cuaca ekstrem. Jadi, kami harap semua pihak baik BPBD dan semua yang terkait dengan bencana siap siaga," kata Umar pada Selasa (2/12).

Menurut dia, penting untuk mengikuti imbauan dan informasi yang dirilis oleh pihak BMKG. 

"Kami berharap tidak ada bencana, tetapi ketika ada bencana kami mengharapkan semua sudah siap menghadapinya dan siap menanganinya," kata Umar.

Baca Juga:

Dia menekankan bahwa kesiapsigaan menjadi kunci untuk meminimalisir dampak kerusakan dan korban jiwa akibat bencana.

Kemudian, pihaknya memastikan ketersediaan dana darurat untuk penanganan bencana. (mcr25/jpnn)

Potensi bencana yang muncul karena cuaca ekstrem bisa terjadi di wilayah DIY. Pemerintah dan warga Joga diminta waspada.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   DPRD DIY cuaca ekstrem bencana Yogyakarta cuaca jogja bencana hidrometeorologi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU