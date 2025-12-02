JPNN.com

Polda DIY Kirim Bantuan Logistik ke Aceh, Sumbar dan Sumut

Selasa, 02 Desember 2025 – 21:00 WIB
Polda DIY Kirim Bantuan Logistik ke Aceh, Sumbar dan Sumut - JPNN.com Jogja
Polda DIY mengirim bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada Selasa (2/12). Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada Selasa (2/12).

Bantuan itu dihimpun dari seluruh keluarga besar Polda DIY.

Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono mengatakan kebutuhan dasar masyarakat menjadi terhambat akibat dampak bencana ekologis tersebut. 

"Bantuan ini bukan sekadar penyaluran logistik, tetapi kepedulian dan komitmen bahwa kami selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan," kata kapolda.

Bantuan yang dikirim meliputi makanan siap konsumsi, pakaian, perlengkapan kebersihan hingga perlengkapan bayi dan wanita.

"Semoga bantuan ini membawa manfaat dan menjadi ladang amal kebaikan bagi kami semua," katanya. 

Irjen Pol Anggoro berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu mempercepat pemulihan dan meringankan beban masyarakat terdampak. 

Berdasarkan data sementara BNPB per Senin (1/12) pukul 17.00 WIB, total korban meninggal dunia di tiga provinsi tersebut mencapai 604 jiwa dan 464 jiwa masih dinyatakan hilang. (mcr25/jpnn)

Polda DIY menegaskan komitmen mereka bersama masyarakat dengan mengirimkan bantuan ke masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

