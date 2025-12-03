UGM Kirim Tim Trauma Healing ke 3 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor

JPNN.com

Rabu, 03 Desember 2025 – 10:00 WIB
Warga mengevakuasi kendaraannya yang tertimbun lumpur di depan rumahnya pascabanjir bandang di Desa Manyang Cut, Kecamatan Mereudu, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (27/11/2025). ANTARA FOTO/Ampelsa/foc

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengirimkan tim trauma healing ke lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi mengatakan pihaknya ingin membantu meringankan beban korban bencana ekologis tersebut. 

“Kami sudah memberangkatkan tim trauma healing dari FK-KMK yang telah bergerak menuju lokasi terdampak,” kata Andi Sandi, Rabu (3/12).

Nantinya tim ini akan fokus pada pendampingan psikososial.

“UGM menyampaikan belasungkawa mendalam atas bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat,”ujarnya. 

Selain itu, UGM juga akan memberikan bantuan kepada mahasiswa yang keluarganya terdampak bencana.

Koordinator Unit Disaster Response Unit (DERU) Ardian Andi Pradana mengatakan bantuan ini diharapkan dapat membuat mahasiswa agar bisa fokus menjalani perkuliahan. 

"Setelah asesmen selesai, bantuan akan mulai disalurkan sesuai kebutuhan mahasiswa terdampak,” katanya. 

Universitas Gadjah Mada menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat. Mereka mengirim tim trauma healing ke Aceh, Sumbar dan Sumut.
