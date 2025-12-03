Mengabdi Selama 23 Tahun, Maryadi Senang Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

JPNN.com

Rabu, 03 Desember 2025 – 17:01 WIB
Acara penyerahan SK pengangkatan PPPK paruh waktu Kabupaten Sleman di Stadion Maguwoharjo pada Rabu (3/12). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pegawai tata usaha (TU) sekolah dasar negeri di Kabupaten Sleman Maryadi mengikuti acara penyerahan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Stadion Maguwoharjo pada Rabu (3/12).

Acara tersebut diikuti ribuan PPPK paruh waktu yang direkrut tahun ini.

Maryadi mengaku senang setelah puluhan tahun berstatus honorer, kini ia resmi diangkat menjadi PPPK paruh waktu. 

"Mengabdinya itu sudah 23 tahun. Sangat senang, semoga ini bisa bermanfaat," katanya.

Dia mengatakan menjadi pegawai sejak 2002 hingga akhirnya bisa mengubah statusnya. 

Meski puluhan tahun berstatus honorer, ia mengaku tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 

"Dinikmati dengan senang saja, diniati dengan senang saja kuncinya," ujar Maryadi. 

Bupati Kabupaten Sleman Harda Kiswaya mengatakan capaian ini harus disyukuri dengan cara bekerja baik untuk melayani siswa. 

Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan SK pengangkatan PPPK paruh waktu kepada 3 ribu peserta. Salah satunya kepada Maryadi.
