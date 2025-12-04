Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 4 Desember 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (4/12).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan
Lokasi Pekerjaan : TAMBAKBAYAN, MALIOBORO CITY, Hotel JAYAKARTA, Transmart Jl Solo, DEWAN MAGUWOHARJO, NAYAN, KANTOR PERBENDAHARAAN PJK, GRAND Diamond Hotel, Grand Orchid Hotel, dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Kontruksi Joint Feeder
Lokasi Pekerjaan : JL. Tajem,SPBU Pertamina Wedomartani 44.555.20,Dn Kenayan, Dn Panjen, SMP Budi Mulia, Pr Kanaya Residence, Pr Griya Kenayan, Jl. Raya Pringgodani,Dn Pengarep, Dn Ngelarang, Dn Gedongan Lor, UNRIYO, Rs Medika Respati, Dn Tajem,Dn Tajem Baru, MAN 2 Sleman, Dn Denokan, Jl. Kadisoka, Dn Kadisoka, Pr Kadisoka, Pr SokaIndah, Pr Soka Asri, Dn Banjeng,Dn Karanganom, Dn Bokoharjo, CV. Farm Indo Asia , Jl. Stadion Maguwoharjo Dn Karangsari, BPSIP Yogyakarta, RS UAD, Dn Malangrejo, Pr Kanisius, Pr Amta dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Gembongan, Jimatan, Jatirejo, Bangeran, Lendah, Barahan, Srikayangan, Tirtorahayu, Cangakan, Potrowangsan, Punthuk, Wahyuharjo, Bumirejo dan sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 12.00 - 15.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Dn.Poton, Dn.Tambakrejo, Pr.GTA, Dn.Banteran, Dn.Tanjung, Dn.Panasan, Dn.Ringin Putihdan Sekitarnya.
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
