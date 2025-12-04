Harga Cabai di Gunungkidul Tembus Rp 80 Ribu Per Kilogram

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 07:30 WIB
Ilustrasi: pedagang cabai di pasar. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Harga komoditas cabai di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Yogyakarta melonjak tajam. 

Harga cabai di Kabupaten Gunungkidul kini menyentuh harga Rp 80.000 per kilogram. 

Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY Eling Priswanto mengungkapkan faktor penyebab kenaikan harga cabai.

"Curah hujan dan serangan hama selalu mempengaruhi suplai cabai karena produksinya turun, otomatis harganya terdorong naik," katanya saat memantau harga dan stok di Pasar Playen, Rabu (3/12).

Menurut Eling, kenaikan harga cabai cukup signifikan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. 

"Ini cukup tinggi, tetapi secara pola memang hampir setiap tahun seperti itu," katanya.

Selain cabai, sejumlah komoditas seperti tomat, sayur hijau dan wortel turut mengalami kenaikan harga.

Kendati demikian, pihaknya memastikan ketersediaan barang hingga saat ini masih aman.

Lonjakan sejumlah komoditas bahan pokok terjadi di Kabupaten Gunungkidul, apa saja?
