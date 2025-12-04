Anggota Dewan Minta Pemerintah DIY Segera Bertindak Menekan Kenaikan Harga Pangan

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 18:21 WIB
Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari. Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemangku kepentingan di Daerah Istimewa Yogyakarta diminta menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.

Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan pihaknya secara intensif memantau kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. 

Andriana menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. 

"Tercatat kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama beras, cabai dan telur. Komisi B meminta dinas perdagangan dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah," katanya, Kamis (4/12).

Ia menekankan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat stabilitas harga kebutuhan pokok. 

"Kami mendorong pemerintah melaksanakan pasar murah dan operasi pasar untuk menekan inflasi menjelang liburan ini," ujarnya. 

Langkah ini dinilai sebagai strategi utama untuk mencegah inflasi yang sering muncul menjelang akhir tahun. 

Andriana berharap sejumlah langkah stabilisasi ini bisa berjalan optimal sehingga masyarakat DIY merasakan manfaatnya.

Harga sejumlah bahan pokok di Yogyakarta disebut mengalami kenaikan. Anggota Dewan meminta pemerintah daerah untuk segera bertindak.
TAGS   DPRD DIY bahan pokok stabilitas komisi b anggota dewan harga cabai harga bahan pokok harga beras nataru 2026 natal dan tahun baru 2026

