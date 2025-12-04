Siaga Nataru 2026, KAI Daop 6 Gelar Inspeksi dengan Kereta Canggih

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI melaksanakan inspeksi untuk memastikan kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 di wilayah Daop 6 Yogyakarta pada Rabu (3/12).

Pelaksanaan kegiatan menggunakan kereta api inspeksi (KAIS) untuk memantau kesiapan operasional yang akan berlangsung pada 18 Desember hingga 4 Januari 2026.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa kereta inspeksi merupakan kereta khusus berteknologi canggih yang dilengkapi ruang observasi kaca panorama, perangkat komunikasi real time dan sistem pemantauan jalur.

Menurutnya, fasilitas ini memungkinkan tim inspeksi mengevaluasi kondisi jalur dan fasilitas pendukung secara langsung.

"Kegiatan inspeksi ini diharapkan menjadi langkah preventif untuk memetakan potensi tantangan di lapangan serta memastikan kesiapan total dari aspek operasional, pelayanan hingga SDM," kata Feni.

Wakil Direktur Utama KAI Dody Kurniawan yang ikut dalam inspeksi mengatakan tiga hal penting yang menjadi fokus dalam angkutan Natal dan tahun baru kali ini, yaitu keselamatan sebagai prioritas utama, pelayanan prima dan kesiapsiagaan.

"Oleh karena itu, konsentrasi, disiplin dalam menjalankan tupoksi dan menjaga kualitas kerja juga menjadi fokus jajaran insan KAI untuk mewujudkan angkutan Natal dan tahun baru yang selamat, nyaman, aman dan menyenangkan," kata Dony.

Selain itu, PT KAI juga menjadikan mitigasi adanya potensi cuaca ekstrem sebagai perhatian serius. (mcr25/jpnn)