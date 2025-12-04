JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Siaga Nataru 2026, KAI Daop 6 Gelar Inspeksi dengan Kereta Canggih

Siaga Nataru 2026, KAI Daop 6 Gelar Inspeksi dengan Kereta Canggih

Kamis, 04 Desember 2025 – 20:00 WIB
Siaga Nataru 2026, KAI Daop 6 Gelar Inspeksi dengan Kereta Canggih - JPNN.com Jogja
Kereta api melintas di sekitar Stasiun Tugu Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI melaksanakan inspeksi untuk memastikan kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 di wilayah Daop 6 Yogyakarta pada Rabu (3/12).

Pelaksanaan kegiatan menggunakan kereta api inspeksi (KAIS) untuk memantau kesiapan operasional yang akan berlangsung pada 18 Desember hingga 4 Januari 2026.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa kereta inspeksi merupakan kereta khusus berteknologi canggih yang dilengkapi ruang observasi kaca panorama, perangkat komunikasi real time dan sistem pemantauan jalur. 

Baca Juga:

Menurutnya, fasilitas ini memungkinkan tim inspeksi mengevaluasi kondisi jalur dan fasilitas pendukung secara langsung. 

"Kegiatan inspeksi ini diharapkan menjadi langkah preventif untuk memetakan potensi tantangan di lapangan serta memastikan kesiapan total dari aspek operasional, pelayanan hingga SDM," kata Feni.

Wakil Direktur Utama KAI Dody Kurniawan yang ikut dalam inspeksi mengatakan tiga hal penting yang menjadi fokus dalam angkutan Natal dan tahun baru kali ini, yaitu keselamatan sebagai prioritas utama, pelayanan prima dan kesiapsiagaan.

Baca Juga:

"Oleh karena itu, konsentrasi, disiplin dalam menjalankan tupoksi dan menjaga kualitas kerja juga menjadi fokus jajaran insan KAI untuk mewujudkan angkutan Natal dan tahun baru yang selamat, nyaman, aman dan menyenangkan," kata Dony.

Selain itu, PT KAI juga menjadikan mitigasi adanya potensi cuaca ekstrem sebagai perhatian serius. (mcr25/jpnn)

PT KAI DAOP 6 Yogyakarta menggelar inspeksi untuk memastikan kelancaran arus angkutan menjelas Natal dan Tahun Baru 2026.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kereta api natal dan tahun baru 2026 PT KAI daop 6 Yogyakarta inspeksi nataru 2026 PT KAI Daop 6 Yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU