Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 5 Desember 2025

Jumat, 05 Desember 2025 – 07:42 WIB
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik Jogja hari ini. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat (5/12).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Perubahan konstruksi (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : Polsek Jetis, Pasar Pingit, BLK Kyaimojo, Jl. Tentara Zeni Pelajar, Attakrib Kyaimojo, Jl manunggal, Jl. Tentara Rakyat Mataram, Jl. Tompeyan, Jl. Sidomulyo, Damkar Pos Mojo, BLPT, BKAD Mojo. dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : Jl Mayor Suryotomo, Ledok Ratmakan, Jl Pabringan (Beringharjo), Taman Budaya, Taman parkir, Bank BPD DIY, Taman Pintar, Jl Pabringan (Beringharjo), Jl A Yani, Ngupasan dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penggantian peralatan
Lokasi Pekerjaan : Suruhan, Ringinardi, Kopat,Ngruno, Sermo, Bibis, Gunung Penthul, Suakamargasatwa Sermo, Alun-Alun Wates, Komplek Pemda, Terbah, Jl Bhayangkara, Jl Perwakilan, Punukan, Beji, Tunjungan, Jamus, Jl Tentara Pelajar, RSUD Wates, FRC UGM, UNY dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : PR. PONDOK PERMAI PARANGTRITIS 1 SEWON

