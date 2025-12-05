Perbaikan Jembatan Kewek Butuh Rp 19 Miliar, Diusahakan Pakai APBN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong agar kebutuhan dana perbaikan Jembatan Kewek dapat dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Estimasi kebutuhan anggaran perbaikan Jembatan Kewek ini mencapai Rp 19 miliar.

Kendati demikian, perincian anggaran perbaikan total masih menanti kepastian dari pusat.

"Ini masalahnya kan ada tahapan. Semua kan pakai dasar anggaran. Sedangkan untuk antisipasi diperbaiki dalam konteks untuk tidak membahayakan," katanya, Kamis (4/12).

Langkah stabilisasi darurat akan dikedepankan sembari menunggu kejelasan anggaran dan hasil studi teknis.

"Sehingga itu yang akan dilakukan lebih dahulu, sambil menunggu masalah hitungan studi maupun anggarannya," ujar Sri Sultan.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan kondisi Jembatan Kewek harus segera ditangani karena kondisinya kritis.

"Jangka pendek kami bertindak cepat dalam mengatasi kondisi sementara, salah satunya adalah menutup sebagian," kata Hasto.