JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Perbaikan Jembatan Kewek Butuh Rp 19 Miliar, Diusahakan Pakai APBN

Perbaikan Jembatan Kewek Butuh Rp 19 Miliar, Diusahakan Pakai APBN

Jumat, 05 Desember 2025 – 08:30 WIB
Perbaikan Jembatan Kewek Butuh Rp 19 Miliar, Diusahakan Pakai APBN - JPNN.com Jogja
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X setelah bertemu Wali Kota Yogyakarta membahas Jembatan Kewek pada Kamis (4/12). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong agar kebutuhan dana perbaikan Jembatan Kewek dapat dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Estimasi kebutuhan anggaran perbaikan Jembatan Kewek ini mencapai Rp 19 miliar. 

Kendati demikian, perincian anggaran perbaikan total masih menanti kepastian dari pusat.

Baca Juga:

"Ini masalahnya kan ada tahapan. Semua kan pakai dasar anggaran. Sedangkan untuk antisipasi diperbaiki dalam konteks untuk tidak membahayakan," katanya, Kamis (4/12).

Langkah stabilisasi darurat akan dikedepankan sembari menunggu kejelasan anggaran dan hasil studi teknis.

"Sehingga itu yang akan dilakukan lebih dahulu, sambil menunggu masalah hitungan studi maupun anggarannya," ujar Sri Sultan. 

Baca Juga:

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan kondisi Jembatan Kewek harus segera ditangani karena kondisinya kritis.

"Jangka pendek kami bertindak cepat dalam mengatasi kondisi sementara, salah satunya adalah menutup sebagian," kata Hasto.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki jembatan Kewek akan menggunakan skema APBN.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   jembatan kewek Sri Sultan Hamengku Buwono X jembatan Hasto Wardoyo perbaikan jembatan kewek sultan HB X

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU