Harga Cabai dan Bawang Merah di Kulon Progo Naik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Harga komoditas cabai dan bawang merah di Kabupaten Kulon Progo, DIY, mengalami kenaikan.

Hal tersebut diungkapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY saat memantau stok dan harga menjelang momen Natal dan tahun baru di Pasar Wates pada Jumat (5/12).

Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Eling Priswanto mengatakan kenaikan cabai dan bawang merah sebagai hal yang wajar mendekati hari besar.

"Cuma, kami dari TPID berharap supaya kenaikan itu tetap terkendali sehingga masyarakat tidak terbebani," kata Eling.

Terkait cabai, ia mengatakan harga cabai sangat dipengaruhi kondisi pasar nasional.

"Jadi, kami tidak bisa bikin harga sendiri. Setiap daerah itu biasanya mengikuti yang berlaku secara nasional," katanya.

Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan beberapa komoditas lainnya tidak mengalami kenaikan harga.

"Lain-lainnya Insyaallah aman, ada kenaikan, tetapi kami anggap masih aman untuk masyarakat," ujarnya wabup.