Dapur Umum untuk Mahasiswa Asal Sumatra yang Kuliah di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polda DIY mendirikan posko bantuan kemanusiaan berupa dapur umum untuk mahasiswa asal Sumatra yang terdampak bencana pada Kamis (4/12).

Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak longsor dan banjir bandang.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan pihaknya ingin memastikan mahasiswa asal Sumatra di Yogyakarta tetap mendapatkan dukungan.

"Kami ingin memastikan mereka tetap merasa aman, didukung dan tidak menghadapi situasi ini sendirian," kata Ihsan.

Selain bantuan konsumsi, Polda DIY juga menyediakan wifi gratis dan fasilitasi zoom meeting untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan keluarga.

Dosen prodi Ilmu Komunikasi STPMD APMD Yogyakarta Irsasri mengatakan aksi sosial ini layak mendapatkan dukungan penuh.

"Upaya ini disertai proses identifikasi ribuan mahasiswa terdampak agar bantuan tepat sasaran. Ini bukan hanya belasungkawa, tetapi partisipasi nyata dalam penanganan dampak bencana," ujar Irsasri.

Berdasarkan data Polda DIY, ada sekitar 8.000 mahasiswa asal Sumatra yang menempuh pendidikan di Yogyakarta.