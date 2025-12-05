JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Dapur Umum untuk Mahasiswa Asal Sumatra yang Kuliah di Jogja

Dapur Umum untuk Mahasiswa Asal Sumatra yang Kuliah di Jogja

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:10 WIB
Dapur Umum untuk Mahasiswa Asal Sumatra yang Kuliah di Jogja - JPNN.com Jogja
Pelayanan di dapur umum milik Polda DIY pada Kamis (4/12). Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polda DIY mendirikan posko bantuan kemanusiaan berupa dapur umum untuk mahasiswa asal Sumatra yang terdampak bencana pada Kamis (4/12).

Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa asal Sumatra yang keluarganya terdampak longsor dan banjir bandang.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan pihaknya ingin memastikan mahasiswa asal Sumatra di Yogyakarta tetap mendapatkan dukungan.

Baca Juga:

"Kami ingin memastikan mereka tetap merasa aman, didukung dan tidak menghadapi situasi ini sendirian," kata Ihsan.

Selain bantuan konsumsi, Polda DIY juga menyediakan wifi gratis dan fasilitasi zoom meeting untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan keluarga. 

Dosen prodi Ilmu Komunikasi STPMD APMD Yogyakarta Irsasri mengatakan aksi sosial ini layak mendapatkan dukungan penuh. 

Baca Juga:

"Upaya ini disertai proses identifikasi ribuan mahasiswa terdampak agar bantuan tepat sasaran. Ini bukan hanya belasungkawa, tetapi partisipasi nyata dalam penanganan dampak bencana," ujar Irsasri.

Berdasarkan data Polda DIY, ada sekitar 8.000 mahasiswa asal Sumatra yang menempuh pendidikan di Yogyakarta. 

Polda DIY mendirikan dapur umum untuk mahasiswa asal Sumatra yang terdampak bencana.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   banjir bandang Polda DIY Yogyakarta mahasiswa posko dapur umum banjir bandang aceh banjir sumatra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU