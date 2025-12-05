Banyak Sampah Popok Dibuang ke Kali Code Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah kota Yogyakarta dan kelompok masyarakat terus menggalakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran menjaga sungai.

Menuju setahun pemerintah Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan, Pemkot Jogja menaruh perhatian serius terhadap penanganan sampah.

Salah satu upayanya melalui gotong royong membersihkan sampah di sungai-sungai atau kegiatan Jogjacling.

Korlap tim Code 2 Widadi mengatakan mereka rutin mengikuti agenda Jogjacling tersebut.

Menurut pria paruh baya itu, selama proses membersihkan sungai, sudah banyak jenis-jenis sampah yang mereka angkut dari sungai.

"Banyak, terutama popok, itu banyak sekali," kata Widadi pada Jumat (5/12).

Kemudian, sampah-sampah berukuran besar, seperti kayu, kursi hingga kasur diakui yang paling menyulitkan timnya.

"Kalau kayu pakai mesin senso, kami potong kecil-kecil lalu disingkirkan," katanya.