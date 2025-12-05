Lenovo Legion Tab Gen 3: Konsol dalam Genggaman, Asyik Dipakai Mabar di Mana Saja

JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 22:00 WIB
Lenovo meluncurkan produk terbarunya, Legion Tab Gen 3. Foto: Dokumentasi Lenovo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Era mobile gaming menuntut perangkat yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga fleksibel dan mudah dibawa. Menjawab kebutuhan ini, Lenovo resmi menghadirkan Lenovo Legion Tab Gen 3 di Indonesia.

Tablet gaming ini dirancang untuk menetapkan standar baru dalam pengalaman bermain game kelas atas secara portabel, memungkinkan gamer membawa performa setara konsol ke hangout spot favorit.

Selaras dengan semangat "Reach Your Impossible," Lenovo Legion Tab Gen 3 hadir untuk mendobrak batas, menghadirkan performa tinggi untuk sesi personal playtime maupun mabar (main bareng) yang seru bersama teman.

Lenovo Legion Tab Gen 3 ditenagai oleh Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform, menjamin gamer dapat menikmati performa flagship yang mendukung ray tracing dan refresh rate hingga 165Hz melalui fitur premium Snapdragon Elite Gaming.

Untuk memastikan sesi mabar berjalan tanpa hambatan, perangkat ini didukung oleh RAM 16GB LPDDR5X dan penyimpanan 512GB UFS 4.0. Kombinasi ini memastikan loading game yang sangat cepat, meminimalkan waktu tunggu.

"Lenovo Legion Tab Gen 3 hadir sebagai jawaban atas gaya hidup gamer yang makin mobile dan kompetitif. Kami percaya pengalaman gaming maksimal tidak harus terbatas di ruang tertutup," kata Santi Nainggolan, Consumer Lead Lenovo Indonesia.

Durasi bermain yang lama bukan masalah berkat sistem pendingin canggih Legion ColdFront Vapor Chamber. Sistem ini diklaim 14 persen lebih besar dari generasi sebelumnya, efektif menyalurkan panas menjauh dari tangan pengguna agar tetap nyaman.

Selain itu, tablet ini dilengkapi fitur Bypass Charging. Fitur inovatif ini memungkinkan perangkat diisi dayanya tanpa melalui baterai. Ini tidak hanya mendukung sesi gaming yang panjang tanpa henti, tetapi juga menjaga usia baterai agar tidak cepat aus saat bermain sambil mengisi daya.

Lenovo meluncurkan produk baru Legion Tab Gen 3, tablet gaming yang setara dengan konsol. Praktis untuk dipakai mabar.
