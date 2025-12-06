JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkot Jogja Evaluasi Penerapan Full Pedestrian di Malioboro

Pemkot Jogja Evaluasi Penerapan Full Pedestrian di Malioboro

Sabtu, 06 Desember 2025 – 09:00 WIB
Pemkot Jogja Evaluasi Penerapan Full Pedestrian di Malioboro - JPNN.com Jogja
Suasana Malioboro saat penerapan full pedestarian 1-2 Desember 2025. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah kota Yogyakarta akan mengevaluasi penerapan full pedestrian di kawasan Malioboro.

Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta menerapkan full pedestrian pada 1-2 Desember 2025.

Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan identifikasi diperlukan untuk melihat kekurangan dari penerapan sistem pedestrian tersebut. 

Baca Juga:

Salah satu hal yang disoroti pihaknya adalah terkait kantong parkir untuk pengunjung Malioboro. 

"Harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, mungkin ada lokasi, space yang bisa diakuisisi. Kemudian dipakai untuk relokasi," ujar Hasto, Kamis (4/12).

Area Ketandan menjadi salah satu opsi untuk menjadi cadangan parkir pengunjung. 

Baca Juga:

Di sisi lain, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya identifikasi untuk mengurangi permasalahan di lapangan. 

"Dari hasil kemarin kami sudah punya identifikasi terhadap problem-problem yang ada. Dengan percobaan ini kan kami bisa mengambil manfaat sehingga pembahasan itu bisa lebih realistis," kata Sultan. 

Pemkot Yogyakarta mengevaluasi penerapan full pedestrian di kawasan Malioboro, terutama untuk masalah kantong parkir kendaraan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Pemkot Yogyakarta malioboro parkir Jogja full pedestarian jalan malioboro kawasan pedestrian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU