Pemkot Jogja Evaluasi Penerapan Full Pedestrian di Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah kota Yogyakarta akan mengevaluasi penerapan full pedestrian di kawasan Malioboro.

Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta menerapkan full pedestrian pada 1-2 Desember 2025.

Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan identifikasi diperlukan untuk melihat kekurangan dari penerapan sistem pedestrian tersebut.

Salah satu hal yang disoroti pihaknya adalah terkait kantong parkir untuk pengunjung Malioboro.

"Harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, mungkin ada lokasi, space yang bisa diakuisisi. Kemudian dipakai untuk relokasi," ujar Hasto, Kamis (4/12).

Area Ketandan menjadi salah satu opsi untuk menjadi cadangan parkir pengunjung.

Di sisi lain, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya identifikasi untuk mengurangi permasalahan di lapangan.

"Dari hasil kemarin kami sudah punya identifikasi terhadap problem-problem yang ada. Dengan percobaan ini kan kami bisa mengambil manfaat sehingga pembahasan itu bisa lebih realistis," kata Sultan.