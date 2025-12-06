JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Masih Banyak Sampah di Sungai, Wali Kota Singgung Perilaku Warga Jogja

Masih Banyak Sampah di Sungai, Wali Kota Singgung Perilaku Warga Jogja

Sabtu, 06 Desember 2025 – 09:30 WIB
Masih Banyak Sampah di Sungai, Wali Kota Singgung Perilaku Warga Jogja - JPNN.com Jogja
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo (kiri) didampingi Kasatpol PP Yogyakarta Octo Noor Arafat membersihkan Sungai Code pada Jumat (5/12). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyoroti perilaku warga yang masih membuang sampah ke sungai.

Menurutnya, masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai.

"Ini murni perilaku. Perilaku masyarakat itu masih belum berat hati membuang sampah ke sungai," kata Hasto, Jumat (5/12).

Baca Juga:

Ia mengatakan selama ini telah bekerja keras untuk mengurangi sampah melalui berbagai program dan kegiatan bersama jajaran hingga masyarakat itu sendiri. 

"Masyarakat Jogja ini ya pendidikannya tinggi, kota budaya, kota pelajar, tetapi kadang-kadang perilakunya belum sepadan dengan predikatnya," ujar Hasto.

Selain itu, pihaknya juga tidak segan-segan menindak oknum warga yang membuang sampah ke sungai.

Baca Juga:

Hasto memerintahkan jajarannya untuk menambah penerangan di sejumlah titik yang disinyalir sebagai lokasi pembuangan sampah liar.

"Tadi saya bilang sebentar lagi CCTV-nya diarahkan ke sini, lampunya sudah ada, kalau kurang ditambah. Kemudian, harus teridentifikasi siapa yang membuang (sampah) di sini," katanya. 

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo geram dengan perilaku warga yang masih membuang sampah ke sungai.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sampah yogyakarta sungai code sampah wali kota yogyakarta Hasto Wardoyo perilaku

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU