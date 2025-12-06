Masih Banyak Sampah di Sungai, Wali Kota Singgung Perilaku Warga Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyoroti perilaku warga yang masih membuang sampah ke sungai.

Menurutnya, masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai.

"Ini murni perilaku. Perilaku masyarakat itu masih belum berat hati membuang sampah ke sungai," kata Hasto, Jumat (5/12).

Ia mengatakan selama ini telah bekerja keras untuk mengurangi sampah melalui berbagai program dan kegiatan bersama jajaran hingga masyarakat itu sendiri.

"Masyarakat Jogja ini ya pendidikannya tinggi, kota budaya, kota pelajar, tetapi kadang-kadang perilakunya belum sepadan dengan predikatnya," ujar Hasto.

Selain itu, pihaknya juga tidak segan-segan menindak oknum warga yang membuang sampah ke sungai.

Hasto memerintahkan jajarannya untuk menambah penerangan di sejumlah titik yang disinyalir sebagai lokasi pembuangan sampah liar.

"Tadi saya bilang sebentar lagi CCTV-nya diarahkan ke sini, lampunya sudah ada, kalau kurang ditambah. Kemudian, harus teridentifikasi siapa yang membuang (sampah) di sini," katanya.