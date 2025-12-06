Pemerintah DIY Kirim 840 Kilogram Obat-obatan untuk Korban Bencana Sumatra

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan 840 kilogram obat-obatan untuk korban bencana di Sumatra.

Pemprov DIY menggandeng Muhammadiyah Disaster Management Center, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta jasa ekspedisi yang menjadi mitra Sibakul Jogja dalam mendistribusikan bantuan.

Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi mengatakan bantuan obat ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan medis dasar di lokasi bencana.

"Kami di dinas kesehatan punya buffer stock yang memang dipergunakan apabila dibutuhkan. Dengan adanya bencana di Sumatra ini, kemarin kami dapat arahan bisa dipergunakan untuk membantu,” ujar Anung, Kamis (4/12).

Pengiriman bantuan dilaksanakan secara bertahap mengingat beberapa wilayah masih terkendala akses.

Penyaluran obat tahap awal menyasar warga terdampak di wilayah Aceh.

"Nanti tergantung dengan asesmen teman-teman yang ada di lapangan. Tentunya pemerintah Aceh nanti yang akan (menentukan) disalurkan ke mana," katanya.

Untuk bantuan selanjutnya dari Dinkes DIY akan dikoordinasikan dan disatukan dengan bantuan lain yang dikirimkan oleh Pemprov DIY.