JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemerintah DIY Kirim 840 Kilogram Obat-obatan untuk Korban Bencana Sumatra

Pemerintah DIY Kirim 840 Kilogram Obat-obatan untuk Korban Bencana Sumatra

Sabtu, 06 Desember 2025 – 21:00 WIB
Pemerintah DIY Kirim 840 Kilogram Obat-obatan untuk Korban Bencana Sumatra - JPNN.com Jogja
Penyerahan bantuan obat dari Dinas Kesehatan DIY yang akan disalurkan untuk korban bencana di Sumatra. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan 840 kilogram obat-obatan untuk korban bencana di Sumatra.

Pemprov DIY menggandeng Muhammadiyah Disaster Management Center, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta jasa ekspedisi yang menjadi mitra Sibakul Jogja dalam mendistribusikan bantuan.

Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi mengatakan bantuan obat ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan medis dasar di lokasi bencana.

Baca Juga:

"Kami di dinas kesehatan punya buffer stock yang memang dipergunakan apabila dibutuhkan. Dengan adanya bencana di Sumatra ini, kemarin kami dapat arahan bisa dipergunakan untuk membantu,” ujar Anung, Kamis (4/12).

Pengiriman bantuan dilaksanakan secara bertahap mengingat beberapa wilayah masih terkendala akses.

Penyaluran obat tahap awal menyasar warga terdampak di wilayah Aceh.

Baca Juga:

"Nanti tergantung dengan asesmen teman-teman yang ada di lapangan. Tentunya pemerintah Aceh nanti yang akan (menentukan) disalurkan ke mana," katanya. 

Untuk bantuan selanjutnya dari Dinkes DIY akan dikoordinasikan dan disatukan dengan bantuan lain yang dikirimkan oleh Pemprov DIY.

Sebanyak 840 kilogram obat-obatan akan dikirim Pemprov DIY untuk korban bencana di Sumatra.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   banjir sumatra Pemda DIY sumatra obat banjir bandang Dinkes DIY banjir aceh banjir bandang aceh

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU