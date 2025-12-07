Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini: “Agak Laen: Menyala Pantiku!” Masih Merajai Layar Lebar
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penggemar film di Yogyakarta memiliki beragam pilihan tontonan hari ini, Minggu 7 desember 2025.
Film komedi yang sedang hits, "Agak Laen: Menyala Pantiku!", mendominasi jam tayang di banyak bioskop, bersaing ketat dengan film animasi keluarga Zootopia 2.
Beberapa bioskop CGV juga menayangkan film anime populer 'Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident x The Culling Game (Execution)'.
Berikut adalah rangkuman jadwal film yang diputar di Amplaz XXI, Empire XXI, Jogja City Mall XXI, CGV Transmart Maguwo, dan CGV Pakuwon Mall (sebelumnya Hartono Mall):
Ambarukmo Plaza XXI
Agak Laen: Menyala Pantiku! (119 Menit | R13+):
Showtime mulai dari 12:00, 13:00, 13:30, 14:20, 15:20, 15:50, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, hingga 21:20.
Zootopia 2 (108 Menit | Semua Umur):
Showtime: 12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45.
Mertua Ngeri Kali (107 Menit | R13+):
Hanya satu jam tayang: 14:30.
Empire XXI
Agak Laen: Menyala Pantiku! (119 Menit | R13+):
Showtime mulai dari 12:05, 12:20, 13:05, 13:50, 14:20, 14:35, 15:20, 16:05, 16:35, 16:50, 17:35, 18:20, 18:50, 19:05, 19:50, 20:35, 21:05, hingga 21:20.
