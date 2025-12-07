Hadir di Konferda DIY, Sekjen PDIP Bicara Soal Kerusakan Alam yang Menyebabkan Bencana

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya menjaga alam untuk menghindari dampak bencana yang lebih besar.

Hal itu disampaikan oleh Hasto saat menghadiri Konferensi Daerah DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (6/12).

"Setiap pohon itu juga punya jiwa, punya kehidupan. Kalau kita mencintai pohon, maka mereka bukan hanya menghasilkan oksigen. Mereka juga akan mencintai dan ikut merawat Indonesia raya," kata Hasto.

Dia menilai bencana di sejumlah provinsi di Sumatra sebagai tanda alam sedang menuju ketidakseimbangan.

Menurutnya, kerusakan lingkungan kini berkaitan dengan sistem yang tidak adil.

"Lingkungan telah dirusak akibat kapitalisasi kekuasaan politik yang luar biasa sehingga lahan-lahan hutan dikonversi menjadi lahan sawit," ujarnya.

Pria kelahiran Yogyakarta ini mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menekankan kepada kader partai agar menghargai sesama makhluk hidup.

"Semua biji-bijian dilarang dibuang dan setelah dipersiapkan lalu ditanam. Setiap biji-bijian, apalagi pohon punya hak untuk hidup," katanya.