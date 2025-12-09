Cuaca Jogja Hari Ini, Selasa 9 Desember 2025

JPNN.com

Selasa, 09 Desember 2025 – 08:13 WIB
Cuaca di Yogyakarta hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (9/12).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca hujan ringan pada pagi hari, tetapi cerah sejak siang hingga malam.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Cerah
Malam: Cerah

Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Hujan ringan
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah

Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Selasa 9 Desember 2025. Sore dan malam cerah.
