Kali Pertama Berkunjung ke Jogja, PM Timor Leste Menjajaki Kerja Sama dengan Sultan HB X

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Gubernur DIY pada Senin (8/12).

Pertemuan keduanya berjalan begitu hangat. Ini menjadi kunjungan perdana bagi Gusmao ke Yogyakarta.

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan pembahasan dalam pertemuan Gusmao dan Sri Sultan.

Menurutnya, kedua pemimpin tidak membahas kerja sama apa pun dalam pertemuan itu.

“Ke depan mungkin akan ada sounding untuk bisa kerja sama antara Timor Leste dengan Jogja, tetapi saat ini kami kan masih saling mendalami," kata Ni Made.

Dia menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada kerja sama antara Yogyakarta dan Timor Leste.

Di sisi lain, Gusmao mengatakan kedatangannya karena ketertarikan dengan sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kehormatan besar sekali karena dengan Sri Sultan kami bisa bicara dan saya bisa mengerti dan tahu perbedaan unik yang ada di Indonesia yang besar sekali dengan ribuan pulau-pulau. Saya berterima kasih sudah ada kesempatan untuk diajari sejarah Indonesia dan Yogyakarta,” kata Gusmao. (mcr25/jpnn)