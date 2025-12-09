Pemkab Sleman Siapkan Rp 30 Miliar untuk Gaji PPPK Paruh Waktu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman menganggarkan Rp 19 miliar untuk gaji PPPK paruh waktu di dinas pendidikan pada 2026.

Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran BKAD Sleman Agus Hidayanto mengatakan anggaran ini dibutuhkan untuk gaji 1.285 PPPK paruh waktu di dinas pendidikan.

Menurut Dayat, perihal gaji di dinas pendidikan sebelumnya dibebankan kepada sekolah.

Setelah adanya perubahan status otomatis gaji PPPK paruh waktu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Setelah kemarin dibahas itu kami tambah anggaran dari APBD kami sebesar Rp 19 miliar," kata Dayat, Selasa (9/12).

Untuk di dinas lainnya, menurut alumnus STAN tersebut, anggarannya sudah ada dan tinggal dialihkan.

"Ketika diterima menjadi PPPK paruh waktu otomatis menjadi bebannya APBD. Nah, itu anggarannya yang kami sisihkan sebesar Rp 19 miliar ditambah Rp 11 miliar," ujarnya.

Anggaran gaji PPPK paruh waktu ini akan masuk pos belanja barang dan jasa.