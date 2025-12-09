Pemda DIY Kirim Bantuan Obat-obatan ke 3 Provinsi Terdampak Bencana

JPNN.com

Selasa, 09 Desember 2025 – 15:24 WIB
Bantuan obat-obatan dari Pemda DIY untuk korban bencana di Sumatra. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengirimkan ratusan kilogram obat-obatan untuk korban bencana di Sumatra pada Senin (8/12).

Sebanyak 842 kilogram obat-obatan dan perbekalan kesehatan ini dikirim dengan bekerja sama dengan jasa ekspedisi. 

Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi mengatakan bantuan yang dikirim berupa multivitamin, masker, obat penurun panas hingga obat gatal.

"Yang kami berikan adalah buffer stock yang memang aman untuk diberikan kepada masyarakat di Sumatra terdampak bencana," kata Anung.

Dia menyebut fokus utama pengiriman ini adalah memulihkan pelayanan kesehatan dasar di lokasi bencana.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan musibah yang terjadi di Sumatra adalah musibah.

"Ini ujian buat semua. Tidak ada yang mengharapkan kejadian seperti ini," ujarnya. 

Lebih lanjut, dari total 842 kilogram bantuan medis, 316 kilogram akan distribusikan ke Provinsi Aceh, 264 kilogram untuk Sumatra Utara dan sebanyak 262 kilogram dibagikan ke Sumatra Barat.

Hampir 1 ton bantuan medis dikirim ke tiga provinsi terdampak banjir bandang dan longsor.
