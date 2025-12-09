RSA UGM Terjunkan Tim Medis ke Aceh

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM) mengirimkan tim medis ke lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh.

Tim medis tanggap bencana tersebut diperkirakan bertugas selama seminggu di lokasi terdampak bencana.

Perwakilan Hospital Disaster Plan RSA UGM Wahyu Kartiko Tomo mengatakan pengiriman bantuan tim medis sebagai bentuk respons terhadap bencana yang terjadi.

Baca Juga: Ada Pemain PSS Sleman yang Terdampak Banjir di Aceh

"Setiap ada bencana, kami selalu memberikan respons pengiriman tenaga medis beserta dukungan logistik ke lokasi bencana,” katanya, Senin (8/12).

Direktur Utama RSA UGM Darwito mengatakan tim medis yang dikirim merupakan gabungan yang bernaung di bawah payung Academic Health System (AHS) UGM.

“Kami memberangkatkan sebanyak 15 tenaga medis dan sukarelawan diterjunkan dengan komposisi enam personel dari RSA UGM, enam personel dari RSUP Dr. Sardjito (RSS), dan tiga personel dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro,” kata Darwito.

Baca Juga: Jawa hingga Papua Rawan Diterjang Banjir dan Longsor

Dalam misi ini, pihaknya mengirimkan dokter bedah, dokter anestesi dan tim kamar operasi lengkap dengan dukungan sarana dan prasarana.

Selain SDM, sukarelawan dari RSA UGM juga dibekali dengan obat-obatan serta perbekalan kesehatan untuk menangani keluhan penyakit korban bencana.