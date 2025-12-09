Pemkab Sleman Anggarkan Rp 20,1 Miliar untuk Pasang 3 Ribu PJU

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman menyiapkan anggaran pengadaan penerangan jalan utama (PJU) untuk tahun depan.

Kepala Dishub Sleman Heri Kuntadi menyebut pembangunan PJU rencananya sebanyak 3.781 titik.

Menurutnya, ribuan PJU ini nantinya akan dipasang di titik-titik permukiman.

Baca Juga: Pengendara di Bantul Banyak yang Menerobos Lampu Lalu Lintas

"Kemudian, juga ditambah ada lima titik PJU tenaga surya. Ini untuk titik-titik yang enggak ada jaringan listriknya," ujar Heri, Selasa (9/12).

Total proyek PJU tahun depan dianggarkan sebesar Rp 20,1 miliar.

Lebih lanjut, Heri mengatakan pada tahun depan Dishub Sleman juga akan melakukan efisiensi melalui meterisasi.

Baca Juga: Pemkab Sleman Siapkan Rp 30 Miliar untuk Gaji PPPK Paruh Waktu

"Selain efisiensi melalui meterisasi, kami juga berupaya bagaimana menstandarkan agar penggunaan lampu hemat energi," katanya.

Untuk menjalankan program efisiensi ini, pihaknya bakal menggandeng swasta melalui skema KPBU atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.