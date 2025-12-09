JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkab Sleman Anggarkan Rp 20,1 Miliar untuk Pasang 3 Ribu PJU

Pemkab Sleman Anggarkan Rp 20,1 Miliar untuk Pasang 3 Ribu PJU

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:00 WIB
Pemkab Sleman Anggarkan Rp 20,1 Miliar untuk Pasang 3 Ribu PJU - JPNN.com Jogja
Kepala Dishub Kabupaten Sleman Heri Kuntadi saat diwawancarai awak media pada Selasa (9/12). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman menyiapkan anggaran pengadaan penerangan jalan utama (PJU) untuk tahun depan.

Kepala Dishub Sleman Heri Kuntadi menyebut pembangunan PJU rencananya sebanyak 3.781 titik.

Menurutnya, ribuan PJU ini nantinya akan dipasang di titik-titik permukiman. 

Baca Juga:

"Kemudian, juga ditambah ada lima titik PJU tenaga surya. Ini untuk titik-titik yang enggak ada jaringan listriknya," ujar Heri, Selasa (9/12).

Total proyek PJU tahun depan dianggarkan sebesar Rp 20,1 miliar.

Lebih lanjut, Heri mengatakan pada tahun depan Dishub Sleman juga akan melakukan efisiensi melalui meterisasi. 

Baca Juga:

"Selain efisiensi melalui meterisasi, kami juga berupaya bagaimana menstandarkan agar penggunaan lampu hemat energi," katanya. 

Untuk menjalankan program efisiensi ini, pihaknya bakal menggandeng swasta melalui skema KPBU atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. 

Dinas Perhubungan Sleman bakal bikin ribuan PJU tahun depan dengan total anggaran mencapai Rp 20,1 miliar.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   penerangan jalan pju lampu penerangan jalan utama dinas Perhubungan sleman sleman pemkab sleman lampu penerangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU