Begini Rekayasa Lalu Lintas di Jembatan Kewek

Selasa, 09 Desember 2025 – 19:00 WIB
Persiapan rekayasa lalu lintas di Jembatan Kewek pada Selasa (9/12). Foto: Humas Pemkot

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan membatasi kendaraan besar melintas di Jembatan Kewek terhitung sejak Rabu, 10 Desember 2025.

Hari ini petugas dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Satlantas Kota Yogyakarta menggelar pengecekan teknis persiapan rekayasa lalu lintas. 

Upaya pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi beban lalu lintas di Jembatan Kewek yang kondisinya kritis dan direncanakan dibangun ulang.

Untuk itu, Pemkot Jogja akan memasang portal pembatas setinggi tiga meter di pertigaan Stadion Kridosono atau utara Legend Cafe.

Kepala Dishub Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho mengatakan rekayasa lalu lintas ini berakibat pada penyesuaian arus kendaraan yang ingin menuju kawasan Malioboro.

"Kendaraan dari arah Kridosono yang akan menuju Malioboro nanti diarahkan melalui lajur timur. Jadi, semua kami susun agar tidak terjadi penumpukan,” kata Agus.

Kemudian, kendaraan dari Jalan Mataram akan dialihkan ke lajur kiri.

Sedangkan bagi kendaraan roda dua untuk akses melintasi Jembatan Kewek masih diperbolehkan secara terbatas.

Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menerapkan rekayasa lalu lintas di Jembatan Kewek pada 10 Desember 2025.
