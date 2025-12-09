Pemda DIY Tawarkan Bantuan Biaya Kuliah untuk Mahasiswa Sumatra Terdampak Bencana

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana memberikan bantuan biaya kuliah dan hidup bagi mahasiswa asal Sumatra yang menempuh pendidikan di Jogja.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan telah memerintahkan jajarannya untuk menghubungi kampus-kampus di Yogyakarta.

“Kalau ada datanya, saya mohon untuk bisa kami dapatkan karena secara tradisi Jogja pasti membantu mahasiswa yang kebetulan di tempatnya ada bencana,” kata Sri Sultan, Selasa (9/12).

Menurut Sultan, Pemprov DIY juga pernah memberikan bantuan serupa saat gempa di Aceh, NTB dan Sulawesi Tengah.

“Tujuannya untuk meringankan beban orang tua mereka karena pasti kondisinya juga sedang tidak baik. Biasanya selama delapan bulan, tetapi nanti kalau masih ada masalah, bisa diteruskan. Ini sudah begitu sejak dahulu,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov DIY telah menyalurkan bantuan Rp 1 miliar untuk tiga provinsi terdampak banjir bandang dan longsor.

Inspektur Pembantu III Pemprov Sumatera Barat Rahmah Febri Yeni mengatakan bantuan tersebut sangat penting bagi pemulihan kondisi di wilayahnya.

"Kami juga berterima kasih karena ada perhatian kepada warga kami di perantauan,” ujar Rahmah.