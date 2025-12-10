Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (10/12).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PFK)

Lokasi Pekerjaan : BAPELKES, Sekolah Embun, Dn Karang Kalasan, Lemah Ledok Resto, NUSACON, PT IGP, PT. Busanaremaja Agracipta, PT. Mega Andalan Plastik, PT Tiga Raksa, Es HUPINDO, PT YPTI, PT. Sinar Mulia Teknalum, PT.YPTS, Dn Duri, Dn Somodaran, Pondok Pesantren Ora Aji, Pr Griya Wira Buana, PT.Nugraha Potong Tekuk Plat, PT. Eagle Glove, Pr Griya Avia Permai, SD Muhammadiyah Bayen, SMP Muh. 2 Kalasan, Dn Bayen, dan sekitarnya



Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Ds. Siyono Playen, Dn. Pulutan Playen, Dn. Glidag Logandeng, Dn. Karangasem Pulutan, Dn. Bogor Playen, Dn. Dengok Playen, Dn. Bleberan Playen, Dn. Banyusoco Playen, Ds Getas Playen

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : PT BMB Eksport, PT Marina, Dn.Ngaglik, Dn.Malang, PT Maju Makmur Utomo, Dn.Kleben, Dn.Bijen, Dn.Karang Tanjung, Dn.Keceme, Dn.Kleben, Dn.Mancasan, Dn.Blimbingan, Dn.Tambaklelo Mororejo, Dn.Rebobong Tambakrejo, Dn.Cemoro Rejo, Dn.Tegal Sari Sumberejo, Dn.Jenengan Pisangan, Dn.Mlesen, Dn.Ngemplak, Dn.Beteng, Dn.Tegal Sepuluh, Dn.Sawahan, Dn.Ngetal, Dn.Karang, Dn.Somorai, Dn.Mangunan, Dn.Nambongan, PT Nugrah Labelindo, Dn.Malang, PT Raja, PT Remaja Sejahtera, Pr Pondok Damai, PT. Danarmas, Dn.Ngemplak dan Sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.