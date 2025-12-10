JPNN.com

Harga Cabai di Yogyakarta Tembus Rp 90 Ribu Per Kilogram

Rabu, 10 Desember 2025 – 09:00 WIB
Harga Cabai di Yogyakarta Tembus Rp 90 Ribu Per Kilogram - JPNN.com Jogja
TPID DIY memantau ketersediaan kebutuhan pokok dan harga di pasar pada Selasa (9/12). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY memantau stok dan harga pangan di Pasar Beringharjo dan PT Indomarco Prismatama Depo, Kotagede pada Selasa (9/12).

Pemantauan ini untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 agar tetap aman dan harganya terkendali. 

Asisten Setda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana mengatakan bahwa kebutuhan pojok seperti beras, gula dan minyak dipastikan terkendali. 

"Yang penting-penting semuanya cukup dan harganya terkendali. Beras, minyak, gula, semuanya terkendali,” kata Tri.

Namun, dia mengatakan harga komoditas cabai masih fluktuatif.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyebut harga cabai kini mencapai Rp 85-90 ribu per kilogram. 

"Dalam seminggu sudah berubah harga tiga sampai empat kali, dari Rp 60 ribu sekarang per hari ini Rp 85-90 ribu,” kata Wawan.

Dia mengungkapkan kenaikan harga cabai ditengarai oleh pemasok yang mengalami kekosongan produksi. 

Kekosongan produksi cabai disebut sebagai faktor melejitnya harga cabai di Kota Yogyakarta yang kini sudah menembus Rp 90 ribu per kilogram.
