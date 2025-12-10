Tebar Edukasi Soal Pangan Nabati di Festival Rock

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Nabati Nusantara berkolaborasi dengan Simple Plant Kitchen menjadi tenant Food & Beverage (F&B) pertama yang mengusung edukasi tentang kebaikan pangan nabati untuk bumi, keadilan sosial dan perlindungan hewan di Jogjarockarta Festival 2025 yang berlangsung di Stadion Kridosono pada 6-7 Desember 2025.

Stan edukasi Nabati Nusantara menghadirkan menu 100 persen whole food plant-based yang dirancang untuk mengedukasi ribuan pengunjung tentang bagaimana pilihan makanan berdampak langsung pada krisis iklim, deforestasi dan eksploitasi hewan.

Pemain bas grup musik Shaggydog sekaligus pemilik Simple Plant Kitchen Bandizt mengatakan bahwa kehadiran stan ini menjadi momen bersejarah bagi Jogjarockarta dan festival musik berskala besar di Indonesia.

"Ini juga upaya untuk menjangkau publik musik dengan menghadirkan paradigma baru bahwa musik bisa berjalan seiring dengan gaya hidup yang lebih sadar, berkelanjutan dan lebih welas asih terhadap hewan," katanya.

Dia mengatakan seluruh perlengkapan makan yang digunakan berasal dari material ramah lingkungan.

Kemudian, menu yang tersaji di stan pun dibuat tanpa penggunaan minyak sawit.

Aktivis kemanusiaan Melanie Subono menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Nabati Nusantara tersebut.

"Apa yang baik buat bumi, pasti baik buat manusia. Bersenang-senang boleh, tetapi jangan lupa dengan lingkungan," ujarnya. (mcr25/jpnn)