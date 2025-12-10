Kampus di Jogja Mulai Mendata Mahasiswa Asal Sumatra yang Terdampak Bencana

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) mendata mahasiswanya asal Sumatra yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Untuk meringankan beban mereka, UGM dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berencana akan memberikan bantuan biaya pendidikan.

Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan pihaknya telah memberikan bantuan awal kepada 162 mahasiswa yang keluarganya terdampak banjir bandang dan longsor.

"Bantuan awal khususnya biaya hidup sedangkan untuk bantuan UKT (uang kuliah tunggal) akan diberikan di semester depan," kata Andi pada Rabu (10/12).

Terkait bantuan biaya kuliah dari pemerintah daerah, Andi mengatakan UGM masih akan berkoordinasi dengan Pemprov DIY.

"UGM akan berkoordinasi terus dengan Pemda DIY untuk membantu para mahasiswa UGM yang terdampak bencana Sumatra," katanya.

Tindakan serupa juga akan dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang sedang mendata mahasiswa asal Sumatra.

Wakil Rektor Bidang Pengembangan Universitas dan Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK) UMY Faris Al Fadhat mengatakan pihak kampus saat ini sedang mendata mahasiswa yang terdampak bencana.