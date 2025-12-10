PSIM Gandeng Tenaga Ahli, Ganti 72 Lampu di Stadion Sultan Agung

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Proses peningkatan pencahayaan lampu di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul telah rampung.

Pengukuran intensitas cahaya atau lux markas sementara PSIM Yogyakarta tersebut selesai akhir pekan lalu.

Untuk menggelar pertandingan malam hari, operator liga ILeague menetapkan standar pencahayaan horizontal rata-rata sebesar 1.600 lux.

General Manager PSIM Jogja Steven Sunny mengatakan pihaknya hanya tinggal menunggu data teknis mendetail sebelum melaporkannya kepada ILeague.

“Kami sedang menunggu laporan komprehensif pekan ini. Setelah itu, kami akan melaporkan perkembangan ini secara resmi kepada ILeague,” katanya.

Laporan ini menjadi bukti validasi kelayakan stadion untuk menggelar petandingan pada malam hari.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) PSIM Yogyakarta Wendy Umar Seno Aji mengungkapkan puluhan lampu dilakukan peremajaan agar memenuhi persyaratan.

“Ada penggantian 18 titik lampu di setiap tiang. Jadi, total sekitar 72 lampu baru yang dipasang," kata Wendy.