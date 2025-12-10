JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkab Sleman Anggarkan Rp 106 Miliar untuk Penanganan Jalan pada 2026

Pemkab Sleman Anggarkan Rp 106 Miliar untuk Penanganan Jalan pada 2026

Rabu, 10 Desember 2025 – 14:00 WIB
Pemkab Sleman Anggarkan Rp 106 Miliar untuk Penanganan Jalan pada 2026 - JPNN.com Jogja
Bupati Sleman Harda Kiswaya meninjau kondisi jalan. Foto: Humas Pemkab Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Anggaran penanganan jalan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan meningkat pada tahun depan.

Anggaran untuk penanganan jalan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman direncanakan mencapai Rp 106 miliar. 

Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Sleman Fauzan Ma'ruf mengatakan anggaran pada 2026 meningkat cukup signifikan. 

Baca Juga:

"Untuk 2026 kegiatan yang kami optimalkan adalah pemeliharaan rutin dan berkala. Hasil survei kami, yang paling banyak kondisi rusak ringan," kata Fauzan pada Selasa (9/12).

Menurut Fauzan, anggaran Bina Marga pada tahun ini terbilang sedikit, yaitu sekitar Rp 42 miliar untuk penanganan jalan kabupaten. 

"Tahun ini memang ekstra keras untuk mewujudkan awal dari misi Pak Bupati," katanya.

Baca Juga:

Fauzan meminta warga Sleman untuk aktif melaporkan kerusakan jalan karena perbaikan infrastruktur jalan selama ini menjadi prioritas Pemkab Sleman.

Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan mereka akan memperbaiki seluruh jalan di wilayah Sleman, termasuk jalan desa. (mcr25/jpnn)

Anggaran penanganan jalan di Kabupaten Sleman naik signifikan tahun depan. Akan dianggarkan Rp 106 miliar untuk memperbaiki jalan hingga ke desa-desa.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemkab sleman anggaran perbaikan jalan di sleman perbaikan jalan di sleman anggaran perbaikan jalan bina marga sleman dinas pu sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU