Pemkab Sleman Anggarkan Rp 106 Miliar untuk Penanganan Jalan pada 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Anggaran penanganan jalan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan meningkat pada tahun depan.

Anggaran untuk penanganan jalan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman direncanakan mencapai Rp 106 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Sleman Fauzan Ma'ruf mengatakan anggaran pada 2026 meningkat cukup signifikan.

"Untuk 2026 kegiatan yang kami optimalkan adalah pemeliharaan rutin dan berkala. Hasil survei kami, yang paling banyak kondisi rusak ringan," kata Fauzan pada Selasa (9/12).

Menurut Fauzan, anggaran Bina Marga pada tahun ini terbilang sedikit, yaitu sekitar Rp 42 miliar untuk penanganan jalan kabupaten.

"Tahun ini memang ekstra keras untuk mewujudkan awal dari misi Pak Bupati," katanya.

Fauzan meminta warga Sleman untuk aktif melaporkan kerusakan jalan karena perbaikan infrastruktur jalan selama ini menjadi prioritas Pemkab Sleman.

Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan mereka akan memperbaiki seluruh jalan di wilayah Sleman, termasuk jalan desa. (mcr25/jpnn)