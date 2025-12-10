5 Rekomendasi Tempat Makan Mi Ayam untuk Mengisi Waktu Liburan di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu destinasi wisata favorit saat libur akhir tahun.

Pasalnya, daerah ini memiliki banyak tempat wisata, beragam kuliner serta banyak acara seru yang diselenggarakan.

Soal kuliner, Jogja tidak perlu diragukan lagi. Aneka kuliner tradisional hingga kekinian hadir dengan cita rasanya sendiri, salah satunya sajian mi ayam yang otentik.

Aneka hidangan mi ayam di Yogyakarta bukan sekadar sajian, tetapi membawa rasa khas dari sejumlah daerah.

Berikut ini rekomendasi mi ayam enak yang patut kalian coba saat liburan ke Yogyakarta.

1. Mi Ayam Palembang Afui

Mi ayam otentik ini memiliki dua gerai, yaitu di Caturtunggal, Depok, Sleman, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Kragilan, Tamanan, Bantul dan Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.

Usaha yang dirintis sejak 2010 ini menjadi langganan mahasiswa hingga pencinta mi ayam.