Portal Setinggi 3 Meter Dipasang, Bus Dilarang Melewati Jembatan Kewek

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:10 WIB
Portal pembatas larangan bus melintas di sekitar Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) menuju Jembatan Kewek, Kota Yogyakarta mulai diberlakukan pada Rabu (10/12).

Kendaraan besar seperti bus pariwisata dan truk tidak diperkenankan melintas di Jembatan Kewek. 

Sedangkan kendaraan roda dua dan empat masih bisa melintas, tetapi terbatas.

Untuk membatasi kendaraan besar melintas, Pemkot Yogyakarta telah memasang portal pembatas dengan ketinggian tiga meter.

"Kemudian di depan Gramedia juga mulai kami atur agar alur lalu lintas tidak terlalu membebani kawasan ini,” kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. 

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat momen Natal dan tahun baru, pihaknya akan menggunakan lahan Stadion Kridosono sebagai kantung parkir.

“Itu menjadi salah satu skenario ketika keadaan overload terjadi,” ujarnya. 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho mengatakan langkah cepat harus diambil mengingat kondisi jembatan yang kritis. 

Pemkot Yogyakarta hari ini memasang portal pembatas setinggi tiga meter ke arah Jembatan Kewek.
