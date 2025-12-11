Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 11 Desember 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (11/12).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Konstruksi joint feeder

Lokasi Pekerjaan : Pr Polda, Pr Purwomartani, Kantor Kel.Purwomartani, PUSKESMAS, SMP N 3 Kalasan, PT. ASA, Dn Dukuh, Dn Randusari, Dn Sambisari,Dn Sidokerto, Dn Pundongrejo, Pr Puri Larasati, Dn Temanggal, Pondok Pesantren Ora Aji, Dn Bojan,Dn Karangmojo, Dn Tundan, Dn Kujon, Dn Kadirojo 1, PT Bumyang Glove Perdana, TK/SD Kanisius,SMA Masa Depan, SDIT Ukhuwah Islamiyah, PT. Solusky Printing, PT. Jogja Glove Indonesia, DnKadirojo 2, Yayasan Sayap Ibu, CV. Evergreen Buana Prima Sandang, PT. Sukses Jinyoung, Pr RoyalAmbarukmo, Griya LPP Asri, Tyaga Residence, Dn Karanglo, Pr Tjokro Garden, SD/SMP Cahaya Bangsa, SD Negeri Sorogenen 2, Dn Tapan, Pr Purimas Bandara, Pr Pondok Permai Bandara, DnJuwangen, Dn Sorogenen, BP2MI dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn.Ngetiran, Pr.Taman Palagan Asri 3, Patra Residence, Dn.Rejodani, Dn.Bantarjo dan Sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.