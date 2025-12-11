26 Mahasiswa UMY yang Terdampak Bencana Mendapat Keringanan Biaya Studi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang terdampak bencana banjir bandang dan lonsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh mendapat keringangan biaya pendidikan.

Total ada 26 mahasiswa asal Sumatra yang diberikan keringanan biaya kuliah oleh pihak rektorat.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Rektor UMY Achmad Nurmandi pada Rabu (10/12).

Baca Juga: Ada Pemain PSS Sleman yang Terdampak Banjir di Aceh

"Kami punya misi dakwah, misi kemanusiaan, dan misi profesional. Karena kami berada di bawah Muhammadiyah, maka untuk kasus bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mahasiswa-mahasiswa yang terdampak akan kami berikan keringanan," ujar Nurmandi.

Keringanan yang diberikan UMY bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kerusakan atau kehilangan yang dialami oleh keluarga mahasiswa.

Nurmandi menjelaskan bahwa bantuan tersebut mencakup pembebasan biaya kuliah selama satu semester atau satu tahun, serta pembebasan biaya kuliah penuh hingga mahasiswa selesai studi untuk kasus yang sangat parah.

Baca Juga: Kampus di Jogja Mulai Mendata Mahasiswa Asal Sumatra yang Terdampak Bencana

"Jika kondisi keluarga mahasiswa sangat parah, mulai dari orang tua kehilangan penghasilan, rumah hilang, atau lahan pertanian rusak, kami mengupayakan minimal satu semester bebas biaya," ujar Rektor.

"Dalam kasus tertentu, kalau memang sangat berat, bisa saja hingga mereka selesai kuliah," imbuhnya.