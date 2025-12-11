Meski Sedang Efisiensi, Pemkab Sleman Bakal Genjot Pendapatan Daerah
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,4 triliun.
Menurut kepala BKAD Kabupaten Sleman Abu Bakar, hingga kini realisasi PAD sudah mencapai Rp 1,1 triliun atau 90 persen.
Abu mengatakan Pemkab Sleman akan berupaya untuk mencapai target dengan sisa waktu kurang dari satu bulan.
"Ini sudah mencapai Rp 1,1 triliun. Artinya, 30 hari ini semoga bisa mencapai Rp 1,4 triliun," kata Abu, Selasa (9/12).
Abu mengatakan pada tahun depan pihaknya ditargetkan meningkatkan angka pendapatan.
"Tahun depan kami juga masih ditarget untuk menyisir dari potensi pajak itu tambahan kurang lebih Rp 200 miliar," ujarnya.
Pemkab Sleman tahun depan akan menggenjot pendapatan dari retribusi sektor pariwisata.
Selain itu, pendapatan dari potensi parkiran, Stadion Maguwoharjo hingga aset-aset daerah lainnya bakal dioptimalkan.
Pemerintah Kabupaten Sleman bakal menggenjot pendapatan daerah meskipun sedang ada kebijakan efisiensi di tiap-tiap OPD.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News