Ribuan PPPK Paruh Waktu Terima SK Pengangkatan, Begini Pesan Wabup Kulon Progo

Kamis, 11 Desember 2025 – 15:20 WIB
Proses penyerahan SK pengangkatan PPPK paruh waktu di Kabupaten Kulon Progo pada Kamis (11/12). Foto: YouTube Kulon Progo TV

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan kepada 2.018 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada Kamis (11/12).

Ribuan PPPK paruh waktu itu akan bekerja dengan status baru di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kulon Progo. 

Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pengangkatan PPPK paruh waktu ini harus disyukuri dengan sewajarnya.

Ambar menekankan agar PPPK paruh waktu yang menerima SK pengangkatan untuk tidak larut dalam euforia.

"Sepulang dari sini, yang sewajarnya saja, jangan terlalu euforia. Enggak usah konvoi-konvoi. Apalagi negara lagi ada bencana," kata Ambar.

Menurut pria kelahiran Magelang itu, sebaiknya pegawai yang baru menerima SK untuk menggalang donasi bagi korban tanah longsor dan banjir di Sumatra. 

"Ini cuma saran, dilaksanakan alhamdulillah, enggak juga tidak apa-apa. Tidak usah ada euforia berlebihan," ujarnya. 

Lebih lanjut, Ambar menegaskan bahwa ke depannya PPPK paruh waktu harus bekerja keras dan jujur dalam mengemban amanah. 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyerahkan SK pengangkatan kepada 2.018 PPPK paruh waktu. Ada puluhan miliar rupiah yang disiapkan untuk gaji.
