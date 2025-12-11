Terdampak Tol Jogja-Solo, Ratusan Makam Dipindah ke Tempat Baru

JPNN.com

Kamis, 11 Desember 2025 – 16:00 WIB
Pemindahan jasad ke lokasi baru Makam Tri Kemuning. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan makam di Dusun Padukuhan Kaweden, Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman selesai dipindah ke lokasi baru.

Makam di tiga titik yang berada di kawasan tanah kasultanan atau sultan ground, itu terdampak pembangunan Tol Yogyakarta-Solo.

Humas PT Adhi Karya untuk Proyek Tol Yogyakarta–Solo Seksi 2 Paket 2.2 Agung Murhandjanto mengatakan proses pemindahan memakan waktu lima hari.

"Sudah selesai semuanya pemindahan jasad dari makam lama ke makam baru," kata Agung, Kamis (11/10).

Jasad dari makam lama dipindah ke lokasi baru yang diberi nama Tri Kemuning.

"Sebangak 451 jasad dari tiga makam dijadikan satu di makam baru," ujarnya. 

Menurut Agung, proses sosialisasi relokasi makam sudah lama dilakukan sebelum proyek berjalan.

Saat ini di Makam Tri Kemuning dalam proses pendirian pagar pembatas di seluruh sisinya.

Ratusan makam di Padukuhan Kaweden harus direlokasi ke tempat baru karena terdampak pembangunan tol Jogja-Solo.
