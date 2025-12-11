Unisa Yogyakarta Kirim Tim Tanggap Bencana untuk Membantu Korban Banjir di Sumatra

JPNN.com

Kamis, 11 Desember 2025 – 17:00 WIB
Warga mengevakuasi kendaraannya yang tertimbun lumpur di depan rumahnya pascabanjir bandang di Desa Manyang Cut, Kecamatan Mereudu, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (27/11/2025). ANTARA FOTO/Ampelsa/foc

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta mengirim Tim Tanggap Bencana ke lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. 

Sukarelawan Unisa ini bekerja untuk penanganan bencana di bidang psikososial dan kesehatan.

Di lokasi mereka akan berkoordinasi dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) DIY.

Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Urusan Internasional Unisa M. Ali Imron mereka ingin terlibat dalam misi kemanusiaan dengan membantu korban banjir dan longsor.

“Sebagai institusi pendidikan berdasarkan wawasan kesehatan dan keislaman, Unisa Yogyakarta terpanggil untuk hadir bersama para penyintas," katanya, Rabu (10/12).

Selain itu, Unisa juga memberikan bantuan kepada mahasiswanya yang terdampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut. 

Bantuan yang diberikan meliputi dukungan biaya hidup untuk kebutuhan harian dan penyediaan peralatan bagi mahasiswa yang sedang menjalani penelitian tugas akhir.

"Kami memastikan bantuan diberikan tepat sasaran, baik untuk mahasiswa kami maupun masyarakat luas,” ujarnya. 

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta memberikan bantuan SDM dan finansial untuk korban bencana di Sumatra.
