Wali Kota Yogyakarta Ingin Sampah di Depo Kosong Sebelum Natal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menginginkan sampah yang ada di depo-depo dikosongkan sebelum momen Natal dan Tahun Baru 2026.

Sampah dari sejumlah depo tersebut nantinya akan dibawa ke TPST Piyungan, Kabupaten Bantul.

“Kami berusaha untuk supaya sampah yang banyak ini bisa habis sebelum Natal dan tahun baru,” kata Hasto, Rabu (10/12).

Saat memantau langsung, Hasto menyebut sampah di depo Kotabaru, Tompeyan dan Mandala Krida kondisinya masih melebihi kapasitas.

Pengosongan di depo Mandala Krida dan Kotabaru saat ini menjadi prioritas Pemkot Yogyakarta.

"Saya cek betul, saya tunggu. Mudah-mudahan hari ini paling enggak sudah lebih dari separuh. Jadi, besok sudah selesai,” ujarnya.

Kepala DLH Kota Yogyakarta Rajwan Taufik mengatakan prioritas pihaknya mengosongkan depo Kotabaru karena berdekatan dengan aktivitas keagamaan.

"Depo Kotabaru karena berdekatan dengan aktivitas keagamaan sehingga kami prioritaskan. Kemudian, depo yang lain kami ambil secara parsial," kata Rajwan.