JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Wali Kota Yogyakarta Ingin Sampah di Depo Kosong Sebelum Natal

Wali Kota Yogyakarta Ingin Sampah di Depo Kosong Sebelum Natal

Kamis, 11 Desember 2025 – 19:30 WIB
Wali Kota Yogyakarta Ingin Sampah di Depo Kosong Sebelum Natal - JPNN.com Jogja
Petugas mengosongkan sampah di depo. Foto: Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menginginkan sampah yang ada di depo-depo dikosongkan sebelum momen Natal dan Tahun Baru 2026. 

Sampah dari sejumlah depo tersebut nantinya akan dibawa ke TPST Piyungan, Kabupaten Bantul. 

“Kami berusaha untuk supaya sampah yang banyak ini bisa habis sebelum Natal dan tahun baru,” kata Hasto, Rabu (10/12).

Baca Juga:

Saat memantau langsung, Hasto menyebut sampah di depo Kotabaru, Tompeyan dan Mandala Krida kondisinya masih melebihi kapasitas. 

Pengosongan di depo Mandala Krida dan Kotabaru saat ini menjadi prioritas Pemkot Yogyakarta. 

"Saya cek betul, saya tunggu. Mudah-mudahan hari ini paling enggak sudah lebih dari separuh. Jadi, besok sudah selesai,” ujarnya. 

Baca Juga:

Kepala DLH Kota Yogyakarta Rajwan Taufik mengatakan prioritas pihaknya mengosongkan depo Kotabaru karena berdekatan dengan aktivitas keagamaan. 

"Depo Kotabaru karena berdekatan dengan aktivitas keagamaan sehingga kami prioritaskan. Kemudian, depo yang lain kami ambil secara parsial," kata Rajwan. 

Wali Kota Yogyakarta memerintahkan anak buahnya untuk mengosongkan sampah di depo sebelum perayaan Natal 2025.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sampah yogyakarta Pemkot Yogyakarta DLH Yogyakarta Kotabaru depo sampah sampah jogja natal 2025 nataru 2026 wali kota yogyakarta Hasto Wardoyo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU