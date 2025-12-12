JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 12 Desember 2025

Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 12 Desember 2025

Jumat, 12 Desember 2025 – 07:54 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 12 Desember 2025 - JPNN.com Jogja
Jadwal dan harga tiket bioskop Jogja hari ini. Foto: 21cineplex

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penggemar film bioskop di Yogyakarta memiliki beragam pilihan tontonan hari ini, Jumat 12 Desember 2025.

Film komedi yang sedang hits, "Agak Laen: Menyala Pantiku!", mendominasi jam tayang di banyak bioskop, bersaing ketat dengan film animasi keluarga Zootopia 2.

Beberapa bioskop CGV juga menayangkan film anime populer 'Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident x The Culling Game (Execution)'.

Baca Juga:

Berikut adalah rangkuman jadwal film yang diputar di Amplaz XXI, Empire XXI, Jogja City Mall XXI, CGV Transmart Maguwo, dan CGV Pakuwon Mall (sebelumnya Hartono Mall):

Ambarukmo Plaza XXI
Agak Laen: Menyala Pantiku! (108 Menit, SEMUA UMUR) Film komedi ini memiliki jadwal tayang terbanyak, mulai dari pagi hingga malam hari.
Showtimes: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:40, 17:10, 18:10, 19:00, 19:30, 20:30, 21:20.

Zootopia 2 (107 Menit, R13+) Pilihan animasi keluarga ini hadir pada:
Showtimes: 12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45.

Baca Juga:

Mengejar Restu (R13+) Film drama ini tayang pada jam sore dan malam:
Showtimes: 17:40, 19:50.

Empire XXI
Agak Laen: Menyala Pantiku! (108 Menit, SEMUA UMUR) Di Empire XXI, film ini juga sangat mendominasi dengan showtimes yang padat:
Showtimes: 12:05, 12:20, 13:05, 13:50, 14:20, 14:35, 15:20, 16:05, 16:35, 16:50, 17:35, 18:20, 18:50, 19:05, 19:50, 20:35, 21:05, 21:20.

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop-bioskop yang ada di Yogyakarta pada Jumat, 12 Desember 2025.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bioskop Jogja jadwal bioskop jogja bioskop yogyakarta jadwal bioskop jogja hari ini jadwal bioskop hari ini jadwal bioskop transmart jadwal bioskop amplaz jadwal bioskop pakuwon mall

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU