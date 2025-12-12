Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 12 Desember 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penggemar film bioskop di Yogyakarta memiliki beragam pilihan tontonan hari ini, Jumat 12 Desember 2025.
Film komedi yang sedang hits, "Agak Laen: Menyala Pantiku!", mendominasi jam tayang di banyak bioskop, bersaing ketat dengan film animasi keluarga Zootopia 2.
Beberapa bioskop CGV juga menayangkan film anime populer 'Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident x The Culling Game (Execution)'.
Berikut adalah rangkuman jadwal film yang diputar di Amplaz XXI, Empire XXI, Jogja City Mall XXI, CGV Transmart Maguwo, dan CGV Pakuwon Mall (sebelumnya Hartono Mall):
Ambarukmo Plaza XXI
Agak Laen: Menyala Pantiku! (108 Menit, SEMUA UMUR) Film komedi ini memiliki jadwal tayang terbanyak, mulai dari pagi hingga malam hari.
Showtimes: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:40, 17:10, 18:10, 19:00, 19:30, 20:30, 21:20.
Zootopia 2 (107 Menit, R13+) Pilihan animasi keluarga ini hadir pada:
Showtimes: 12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45.
Mengejar Restu (R13+) Film drama ini tayang pada jam sore dan malam:
Showtimes: 17:40, 19:50.
Empire XXI
Agak Laen: Menyala Pantiku! (108 Menit, SEMUA UMUR) Di Empire XXI, film ini juga sangat mendominasi dengan showtimes yang padat:
Showtimes: 12:05, 12:20, 13:05, 13:50, 14:20, 14:35, 15:20, 16:05, 16:35, 16:50, 17:35, 18:20, 18:50, 19:05, 19:50, 20:35, 21:05, 21:20.
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop-bioskop yang ada di Yogyakarta pada Jumat, 12 Desember 2025.
