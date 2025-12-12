Menyambut Libur Akhir Tahun, Sultan HB X Minta Rekayasa Lalu Lintas Dievaluasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar rekayasa lalu lintas selama libur akhir tahun dievaluasi.

Menurut Sri Sultan, rekayasa lalu lintas tahun sebelumnya belum mampu mengurai kepadatan selama momen Natal dan tahun baru.

“Pengalaman dari yang terakhir, dengan kunjungan yang demikian padat, mohon untuk dipertimbangkan bagaimana agar bisa memecah konsentrasi lalu lintas kendaraan," katanya saat Rapat Koordinasi Forkopimda Menghadapi Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Rabu (10/12).

Selain itu, Sultan berharap kepada Jaga Warga agar menjaga situasi tetap kondusif di wilayah masing-masing.

"Jaga Warga juga bisa ikut standby. Bisa dengan saling bergantian, setidaknya di kalurahan supaya kalau ada apa-apa bisa berkoordinasi dengan lebih cepat,” katanya.

Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono mengatakan bakal menerjunkan personelnya dalam Operasi Lilin pada 20 Desember 2025 - 2 Januari 2026.

"Kami mendirikan 21 pos yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-DIY. Terdiri dari 19 pos pengamanan, 1 pos pelayanan dan 1 pos terpadu," kata kapolda.

Jumlah perosnel Polri yang diterjunkan sebanyak 1.968 orang.