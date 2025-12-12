Kejati DIY Menangani Puluhan Kasus Korupsi Sepanjang 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menangani puluhan tindak pidana korupsi selama 2025.

Terhitung sejak Januari-Desember, Kejati DIY mencatat telah menangani 76 kasus tindak pidana korupsi.

Kemudian, Kejati DIY juga ikut terlibat menangani perkara pidana kepabeanan, cukai, pajak hingga pencucian uang.

Kepala Kejati DIY I Gde Ngurah Srida mengapresiasi kinerja jajarannya di bidang tindak pidana khusus.

“Kami ingin terus mengoptimalkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung program prioritas nasional dalam menciptakan keadilan dan keamanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” katanya.

Selama setahun, pihaknya berhasil menyelamatkan uang negara dari upaya penyelewengan kurang lebih Rp 4.504.787.265.

Kemudian, pengembalian kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 2.574.724.636.

I Gde berharap capaian ini dapat menjadi bahan introspeksi dan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun depan.