Epson Luncurkan Printer SC-G6030, Era Baru Cetak Pakaian Direct to Film

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson kembali mengukuhkan posisinya di industri percetakan profesional dengan memperkenalkan produk terbarunya, yaitu SureColor SC-G6030.

Ini adalah printer Direct-to-Film (DTFilm) pertama dari Epson, yang hadir sebagai solusi andal, efisien, dan berorientasi pada masa depan untuk pelaku usaha di pasar cetak pakaian.

Menanggapi pergeseran tren industri dari metode Direct-to-Garment (DTG) ke DTFilm, seperti yang disorot oleh IDC Epson SC-G6030, dirancang untuk memberdayakan pelanggan dengan teknologi mutakhir yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar.

SC-G6030 menonjolkan diri dengan serangkaian inovasi yang secara signifikan mengurangi pekerjaan manual dan biaya operasional, menjadikannya terobosan nyata di industri.

Berbeda dengan printer konvensional, SC-G6030 dirancang untuk menghilangkan kebutuhan perawatan harian yang intensif.

Printer ini minim perawatan harian karena hanya memerlukan pengocokan ringan tinta putih di pagi hari.

Berbagai proses penting seperti pengecekan nozzle, penyesuaian dua arah dan umpan kertas, serta pengiriman pekerjaan cetak, berjalan secara otomatis dan paralel.

SC-G6030 menggunakan sistem wiper berbahan kain yang mudah dirawat dan hanya memerlukan penggantian berkala, tidak seperti wiper karet yang perlu dibersihkan setiap hari.