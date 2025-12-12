JPNN.com

Ribuan PPPK Paruh Waktu Menerima SK, Ada yang Sudah 15 Tahun Mengabdi

Jumat, 12 Desember 2025 – 21:37 WIB
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul Reni Mariastuti saat menghadiri penyerahan SK pengangkatan PPPK paruh waktu di Lapangan Trirenggo, Jumat (12/12). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerahkan SK pengangkatan kepada ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Total ada 3.393 PPPK paruh waktu yang menerima SK pengangkatan di Lapangan Trirenggo Bantul pada Jumat (12/12).

Mereka akan mengabdi di sejumlah instansi dengan masa kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul Reni Mariastuti menyebut PPPK paruh waktu yang menerima SK pengangkatan terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

"Rata-rata mereka mengabdi sudah lebih dari tiga tahun. Bahkan ada yang sudah lama sekali, ada yang 15 tahun mengabdi," kata.Reni.

Reni mengatakan pemerintah daerah akan berupaya untuk memberikan gaji layak kepada PPPK paruh waktu yang baru dilantik.

"Terkait dengan perubahan gaji, prinsip kami akan menyejahterakan semua ASN yang ada di Kabupaten Bantul. Namun, berapa peningkatannya baru akan kami koordinasikan lebih lanjut," ujarnya.

Terkait anggaran gaji, BKPSDM akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Lebih dari tiga ribu PPPK paruh waktu di Kabupaten Bantul menerima SK pengangkatan. Masa pengabdian bervariasi, ada yang sudah 15 tahun.
