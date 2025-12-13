Transmigran Asal Jogja Berangkat Akhir Tahun Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak empat kepala keluarga (KK) asal Kota Yogyakarta tahun ini mengikuti program transmigrasi ke Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan uang saku sebesar Rp 13 juta untuk masing-masing KK.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengapresiasi warga yang bertekad mengubah nasib dengan mengikuti program pemerintah tersebut.

Baca Juga: Pekerja Trans Jogja Protes Soal Selisih Gaji yang Diterima Setelah Perubahan SK

"Saya kira tekad jenengan itu bagus. Artinya, bahwa kita itu jangan di zona nyaman terus," kata Hasto, Kamis (11/12).

Dia menekankan agar transmigran ini membuat perencanaan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan.

"Passive income itu ya istilahnya saat badan sudah tidak kuat bekerja, tetapi hasilnya itu mengalir. Misalnya punya ternak banyak dan sudah bisa mempekerjakan orang,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Erna Nur Setyaningsih mengatakan bahwa transmigran asal Kota Yogyakarta akan diberangkatkan bersama transmigran lainnya dari provinsi DIY.

"Kami ada MoU dan perjanjian kerja sama dengan daerah tujuan transmigrasi. Kami lakukan monitoring dan komunikasi dengan UPT di sana,” kata Erna.