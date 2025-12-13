Rumah Penerima Bansos Mulai Dipasang Stiker Tanda Keluarga Miskin

JPNN.com

Sabtu, 13 Desember 2025 – 08:30 WIB
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih memasang stiker di rumah keluarga miskin penerima bansos. Foto: IG/@pemkabgunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memasang stiker bagi penerima bantuan sosial atau bansos.

Upaya ini dilakukan agar bansos yang disalurkan tepat sasaran. 

Pemasangan stiker tanda keluarga miskin dimulai di salah satu rumah warga di Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk pada Kamis (11/12).

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan banyak warga kurang mampu mengeluh tidak mendapatkan haknya.

"Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa warga masyarakat itu memang menerima haknya dan juga tidak boleh menerima haknya," kata Endah.

Bupati melarang keras stiker dilepas atau dipindah ke dalam rumah.

"Kegiatan ini diilhami oleh banyaknya keluhan warga yang merasa miskin, tetapi tidak menerima bantuan sehingga perlu dipastikan bantuan tepat sasaran dan warga mengetahui status penerima bantuan mereka," katanya. 

Plt Kepala Dinas Sosial P3A Markus Tri Munarja mengatakan pemasangan stiker tanda keluarga miskin dilakukan secara serentak. 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memasang stiker di rumah warga penerima bantuan sosial. Stiker dipasang agar penyaluran bansos tepat sasaran.
