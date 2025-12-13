Daftar Acara Seru Akhir Tahun di Bantul, Kirab Budaya hingga Pesta Kembang Api

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah acara bakal diselenggarakan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta selama libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Berbagai pertunjukan budaya hingga perayaan pergantian tahun akan lebih semarak.

Ditambah lagi Kabupaten Bantul memiliki sederet destinasi wisata unggulan yang setiap momen libur panjang selalu menjadi daya tarik wisatawan.

Beberapa agenda di Kabupaten Bantul selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, yaitu merti dusun Mantup, Banguntapan yang digelar pada 20 Desember 2025.

Kegiatan ini diisi dengan pertunjukan wayang kulit, kirab budaya dan kenduri bersama.

Kemudian, ada pentas musik charity for Sumatra di Pantai Goa Cemara pada 25 Desember 2025, pagelaran wayang kulit begawan sabdowolo di Mangiran, Trimurti, Srandakan pada 27 Desember 2025 dan Wonderland at Candi Tirto Raharjo di Candi Tirtoraharjo, Kasongan pada 31 Desember 2025.

Rosin Jungle Party dilaksanakan di Hotel Rosin, Cerita Senja di Pantai Goa Cemara, Festival Penuh Cahaya di Little Tokyo, Dlingo yang diselenggarakan di tanggal yang sama 31 Desember 2025.

Selain itu, perayaan pergantian tahun juga akan meriah. Beberapa tempat yang menyelenggarakan kegiatan seru malam pergantian tahun di antaranya, Little Tokyo, Bukit Sosok, Bukit Pangol Rayya, Bukit Watu Gagak, Kids Fun, Gunung Wangi, Kopi Natadamar dan Watu Goyang.